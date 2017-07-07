В Нью-Йорке поезд с сотней пассажиров сошёл с рельсов

2017-07-07 10:10 | www.oxu.az | 3

Поезд, перевозивший 100 пассажиров, сошёл с рельсов на нью-йоркской станции Пенн. Пожарные работают над скорейшей транспортировкой людей на спасательный поезд.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Pix 11 со ссылкой на местные органы власти.

Авария произошла за несколько дней до начала ремонтных работ на железнодорожной станции. Это уже не первый раз, когда состав сходит с рельсов именно на этом участке.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Н.О.