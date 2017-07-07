В Азербайджане курит половина населения

2017-07-07 10:21 | www.oxu.az | 4

По проведенным подсчетам, в Азербайджане курит примерно 47% населения. В среднем они выкуривают 15 сигарет в день.

Как передает Oxu.Az со ссылкой Report, об этом на семинаре в связи с введением налогов на табачные изделия в Баку заявил менеджер Всемирного банка по Азербайджану Навид Хасан Нагви.

По словам Н.Х.Нагви, в стране также снижается средний возраст употребления табака:

«На фоне падения доходов от нефти привлечение этой сферы к налогообложению как снижает использование сигарет, так и увеличивает поступления в бюджет. В настоящее время из-за экономических шоков растет уровень бедности. Для введения налога на табачные изделия должны быть осуществлены реформы».

З.Г.

