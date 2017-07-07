Таджикистан и Пакистан активизирует работу по укреплению взаимовыгодного сотрудничества

2017-07-07 10:22 | www.trend.az | 3

Нынешний уровень товарооборота не соответствует потенциалу экономик и имеющимся возможностям двух стран. Об этом было отмечено в ходе встречи Председателя Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан (ТПП РТ) Шарифа Саида с Сопредседателем Совета предпринимателей «Пакистан – Таджикистан» Мухаммадом Якубом Шахидом, которая состоялась в рамках заседания Совета предпринимателей Таджикистана и Пакистана в Душанбе.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в ТПП РТ, в ходе переговоров были обсуждены вопросы задействования неиспользованных ресурсов, увеличения объемов и диверсификации номенклатуры взаимной торговли. Была достигнута договоренность об активизации работы Совместного Таджикско-пакистанского Совета предпринимателей на систематичной основе.

«Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан поддерживает предложение представительной пакистанской экономической делегации о необходимости активизировать двусторонние торгово-экономические связи. Это позволит развивать новые экспортные и инвестиционные проекты между Таджикистаном и Пакистаном», — отметил Председатель ТПП РТ.

За последние годы между странами выстроен конструктивный диалог по линии деловых кругов. Перспективными направлениями сотрудничества по линии Совета предпринимателей, по мнению главы ТПП РТ, являются обмен коммерческой информацией, участие в выставках и ярмарках, а также сотрудничество по линии регионов, включая содействие инвестиционной, финансовой и банковской деятельности.

«Заседание Совета предпринимателей Таджикистана и Пакистана и двусторонние бизнес-переговоры в формате b2b прошли продуктивно. Будет оказано содействие в создании совместных таджикско-пакистанских предприятий, инвестировании в таджикскую экономику, проведении совместных бизнес-миссий, организации прямого авиасообщения между Исламабадом и Душанбе. Наши страны также располагают огромными возможностями в сфере туризма. В Пакистане много желающих увидеть достопримечательности и исторические памятники высокогорного края», — сказал Мухаммад Якуб Шахид.

Шариф Саид выразил надежду, что благодаря тесному сотрудничеству Совместного совета «Таджикистан – Пакистан», в таджикско-пакистанском взаимодействии деловых кругов будет создан прочный мост, что послужит созданию максимально благоприятного климата для инвесторов Пакистана. Многочисленные контакты предпринимателей выявили обоюдное стремление сторон к активизации сотрудничества и преодолению барьеров на пути расширения торговли. Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан вручил Мухаммаду Якубу Шахиду CD-диск «Бизнес-путеводитель Республики Таджикистан — 2017».