В июне Международный аэропорт Г.Алиев добился самого большого показателя по росту пассажиропотока

2017-07-07 11:51 | www.apa.az | 3

За январь-июнь 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1,69 млн. пассажиров, что на 31% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе аэропорта, только в июне было обслужено 322 тыс. пассажиров, это самый большой показатель впервые с 2014 года по общему числу и с 2012 года – по показателю роста.

За первое полугодие текущего года на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось 960 тыс. пассажиров, из которых 252 тыс. было перевезено на внутренних рейсах. На международные рейсы пришлось 85% пассажиров (1 млн. 438 тыс.). 49,2% от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 50,8% - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент из бакинского аэропорта выполняются рейсы в 53 аэропорта 50 разных городов.

В июне в Баку начала выполнять полеты из Красноярска российская авиакомпания IEAERO. С сентября текущего года ожидаются полеты азербайджанской бюджетной авиакомпании Buta Airways.

Также отметим, что с июля этого года регулярные рейсы также в аэропорт Габалы начала выполнять авиакомпания FlyDubai.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.