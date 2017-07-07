Хикмет Гаджиев: «Руководство Армении пропагандирует ненависть»

2017-07-07 11:55 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он с сожалением отметил, что после произошедших в Алханлы событий армянская общественность и государство, вместо того, чтобы принести извинения и осудить подобного рода действия, делают полные ненависти заявления: «Это является составной частью идеологии ненависти, которую на протяжении долгих лет в армянском обществе насаждает военно-политическое руководство этой страны.

В Армении такие лица, как Мелконян, Нжде объявляются национальными героями этой страны, в отношении Азербайджана и соседних стран прививается ненависть, что является наглядным доказательством наличия в обществе ксенофобии. Представительство Азербайджана при институтах ООН в Женеве доведет до сведения международного сообщества в Совете по правам человека ООН и других соответствующих структурах факты нарушения Арменией международного гуманитарного права и ведения политики ненависти».