В Кыргызстане откроются центры подготовки специалистов по международным стандартам

2017-07-07 10:27 | www.trend.az | 5

В ближайшие три года в Кыргызстане планируется открытие нескольких комплексных центров по подготовке востребованных специалистов согласно международным требованиям. Об этом сегодня в ходе форума по реформе послешкольного образования рассказала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева, передает Кabar.

По ее словам, данный проект по открытию центров будет реализован при поддержке Азиатского банка развития и станет одним из ключевых моментов в образовательной реформе Кыргызстана.

“Одной из главных задач Национальной стратегии устойчивого развития КР является создание адекватных условий для цивилизованного вхождения в международный рынок труда за счет повышения уровня профессиональной подготовки трудовых ресурсов. Эта задача напрямую связана с развитием профессионального образования, которая, в свою очередь, обеспечивает рост человеческого образования», - пояснила Кудайбердиева.

Для реализации данного проекта МОиН КР будут утверждены стандартные требования для существующих специальностей. Введение общих стандартов при подготовке профессиональных кадров также сможет облегчить гражданам КР обустраивать образовательную и трудовую деятельности как в Кыргызстане, так и за ее пределами.

“Для осуществления этого проекта в течение трех лет при поддержке АБР планируется создать несколько комплексных интегрированных центров, объединив программы как начального профессионального образования, так и среднего профессионального образования. Новые центры будут работать в качестве учебных заведений передового опыта по специальностям, востребованным не только сегодня, но и на перспективу», - подчеркнула министр.