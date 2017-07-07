Азербайджан и Египет рассмотрят возможности выхода на взаимные рынки

2017-07-07 10:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Перспективные сферы для развития сотрудничества между Азербайджаном и Египтом будут рассмотрены на предстоящем заседании двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству

Пятое заседание межправкомиссии намечено на июль, сообщил в четверг Trend дипломатический источник.

На повестку пятого заседания будет вынесено рассмотрение хода реализации ранее достигнутых договоренностей между странами, изучение новых перспектив для сотрудничества деловых людей, а также предстоит рассмотреть обновление и расширение договорно-правовой базы между двумя странами.

Сегодня основными направлениями двустороннего сотрудничества является сфера энергетики, туризма, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, где Египет обладает большим опытом.

Азербайджан также намерен активизировать усилия по продвижению бренда Made in Azerbaijan в Египте, а также расширить возможности выхода египетского бизнеса на свой рынок

Фармацевтика также является наиболее важной отраслью сотрудничества двух стран. Сегодня Азербайджан импортирует из Египта более 30 наименований фармацевтической продукции. Азербайджан же поставляет в Египет нефть и нефтепродукты, продукцию химических предприятий.

Предыдущее заседание комиссии состоялось в ноябре 2016 года в Каире.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, объем товарооборота между двумя странами в январе-мае 2017 года составил 3,5 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот Азербайджана с Египтом увеличился на один миллион долларов или на 40 процентов.

(Автор: Себа Агаева)

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