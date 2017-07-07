Илон Маск создаст крупнейший в мире аккумулятор

2017-07-07 10:44 | www.oxu.az | 3

Компания Tesla Илона Маска выиграла тендер на создание крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора — Tesla Powerpack, — чтобы обеспечить один из регионов Австралии электроэнергией.

Как передает Oxu.Az, об этом Tesla сообщила в своем блоге.

Согласно поставленной задаче, компания должна будет создать аккумулятор на 100 МВт в срок до декабря 2017 года. Этот проект будет реализован в совместной работе с несколькими ветряными электростанциями.

«Tesla Powerpack будет заряжаться от возобновляемых источников энергии парка ветряных электростанций Hornsdale, а затем поставлять электричество в пиковые части, чтобы поддерживать надежную работу энергоинфраструктуры Южной Австралии», - говорится в сообщении компании.

Н.О.