Лаборатория гарантирует качество продукции завода Norm Sement - ФОТО

2017-07-07 10:34 | www.trend.az | 3

Каждый производитель должен отвечать за качество производимого товара. Завод Norm Sement внимательно следит за качеством своего цемента. С этой целью, на заводе Norm Sement была создана отвечающая самым высоким стандартам лаборатория бетона, оснащенная современным оборудованием. Процессы в лаборатории полностью автоматизированы и вмешательство человека сведено к минимуму.

Лаборатория способна в полной мере служить в целях производства готового бетона и проведения испытаний с использованием качественных и отвечающих стандартам строительных материалов.

В лаборатории бетона установлено оборудование таких всемирно известных компаний, как PANalytical (Нидерланды), Elba-Werk (Германия), Micromeritics (США), FormTest (Германия), рентген и анализаторы абсолютной плотности, испытательные системы, оборудование для смешивания бетона.

В лаборатории проводятся испытания для определения веса составляющих бетон элементов, поглощающих свойcтва воды, исследуется соотношение компонентов бетонной смеси, расхода и плотности, проводятся анализы для определения фракции через ситовый анализ, объемный вес бетона, скорость абсорбции воды, процентности загрязнения и влажности, изготавливаются образцы с помощью кубических и цилиндрических пресс-форм и определяется уровень прочности на 2, 7 и 28 дней.

В то же время ежедневно изучается поведение производимого и продаваемого цемента в цементном растворе и бетоне.

Для того чтобы проводимые в лаборатории работы отвечали высоким стандартам качества, осуществляется тесное сотрудничество с местными и зарубежными институтами качества, имеющими профессиональный опыт в этой сфере.

Наряду с этим, по требованию клиентов изготавливаются образцы бетона и проводятся различные тесты контроля качества.

Условия, созданные в лаборатории, гарантируют высокое качество продукции Norm.

Цементный завод Norm производственной мощностью 5 тысяч тонн клинкера в день и 2 миллиона тонн в год является самым большим цементным заводом на Южном Кавказе.

На данным момент на заводе изготавливаются четыре вида цемента - CEM II/A-P 32,5R, CEM II/B-L 32.5R, CEM II/A-P 42,5 R, CEM II/A-P 42,5 N (SDPS 500 Ə-20). Эти виды цемента выставляются на продажу соответственно под названиями KLASS A, KLASS B, KLASS C500 и KLASS S.

Продукции был представлен сертификат в соответствии со стандартом DIN EN 197-1:2011 со стороны Научно-исследовательского института VDZ Германии.

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