Hollanda'dan çirkin açıklama

2017-07-07 11:36 | www.trend.az | 0

Hollanda kabinesi, 15 Temmuz'un yıldönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeyi ziyaret etmesinin hoş karşılanmayacağını açıkladı.

Reuters haber ajansının son dakika koduyla geçtiği habere göre, resmi açıklamada mevcut koşullar altında Türkeş veya diğer Türk hükümet üyelerinin ülkeye gelmesinin istenmediği belirtildi.

Türkiye ve Hollanda arasında geçen yıl Mart ayında büyük bir kriz çıkmıştı. Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ülkeyi ziyaretine izin vermemesi günler süren gerilimi ateşlemiş, Hollanda'daki Türkler sokağa dökülmüştü.