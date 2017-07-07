Hadise “Zehra bebek” için isyan etti

2017-07-07 11:44 | www.trend.az | 0

Ermenistan'ın Azerbeycan'a top ateşi açmasıyla 2 yaşındaki bir bebek ve bir kişi ölmüştü. Hadise bu hain saldırıya "İçim acıyor" diyerek isyan etti.

4 Temmuz günü saat 19.40’da Ermenistan silahlı kuvvetleri Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda Sahibe Guliyeva ve Zehra Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar hayatını kaybetti. Şarapnel parçalarından yaralanan Servinaz Guliyeva isim vatandaşın ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Bakanlık yetkilikleri, saldırıya Azerbaycan askerleri tarafından gerekli cevabın verildiğini vurgulayarak provokasyona ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan askeri-siyasi yönetime ait olduğunu belirtti.