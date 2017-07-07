У жителя Баку изъята крупная партия героина

2017-07-07 12:14 | www.apa.az | 3

У жителя Баку изъята крупная партия наркотических средств.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, в 10 отделение полиции Гарадагского РУП поступила оперативная информация о наличии в доме ранее осужденного жителя Баку Физули Гусейнова наркотических средств.

В результате проведенной операции подозреваемый был задержан на территории поселка Локбатан, при нем были обнаружены 52,065 грамма героина.

В результате обыска в доме Ф.Гусейнова там был обнаружен еще 1 кг 165 гр. героина.

Во время дачи показаний задержанный признался, что купил эту партию наркотиков на 4000 манатов у гражданина Исламской Республики Иран, с которым познакомился в Лянкяране.

Материалы, собранные по факту в 10 отделении полиции Гарадагского РУП, направлены в следственный отдел. Расследование продолжается.