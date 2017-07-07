Из-за Путина и Трампа в Германии сожгли 12 Porsche – ВИДЕО

2017-07-07 11:05 | www.oxu.az | 3

В Германии произошел инцидент, который шокировал любителей автомобилей Porsche. В результате пожара 12 спортивных автомобилей марки Porsche класса люкс сгорели на парковке автосалона в Гамбурге в ночь на четверг.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, поджог автосалона с дорогостоящими машинами, скорее всего, связан с проведением в Гамбурге саммита «Большой двадцатки», на которой намечается также участие глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Приблизительный ущерб оценивается в 1 миллион евро.

З.Г.