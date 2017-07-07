В Китае проложили самый длинный в мире подводный тоннель

2017-07-07 11:17 | www.oxu.az | 5

В Китае путь из Гонконга через Макао в город Чжухай в ближайшее время сократится с трёх часов до 30 минут. Это стало возможным благодаря созданию самого длинного и глубокого в мире подводного автомобильного тоннеля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщает телеканал CCTV.

Несмотря на масштаб проекта, он стал лишь частью единого транспортного узла, включающего в себя также мост протяжённостью 22,9 километра и два искусственных острова. Строительство выполнялось силами муниципалитетов города Чжухай в провинции Гуандун и особыми административными районами Гонконг и Макао.

Н.О.