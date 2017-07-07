В ООН обеспокоены ростом напряженности в Нагорном Карабахе

2017-07-07 10:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ООН обеспокоены ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге заявил Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. Он призвал все стороны воздерживаться от любых военных действий и предпринять шаги по деэскалации ситуации и предотвращению насилия в будущем.

«Как Генеральный секретарь ООН подчеркнул в своем заявлении от 22 июня 2017 года, мы все в большей мере обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью, в том числе недавними нарушениями прекращения огня вдоль линии соприкосновения и в более широкой зоне Нагорно-Карабахского конфликта», - заявил Пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке.

«Мы приняли к сведению и поддерживаем недавнее заявление сопредседателей (Минской группы ОБСЕ) в связи с возобновленным насилия 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли люди, в том числе мирные жители», - добавил Пресс-секретарь ООН.

«Мы призываем стороны воздерживаться от любых военных действий и настоятельно рекомендуем им предпринять решительные шаги по деэскалации напряженности и предотвращению насилия в будущем», - сказал Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что скорейшее возращение за стол переговоров – единственный способ разрешения «затянувшегося и опасного конфликта».

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)