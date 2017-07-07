Мобильный оператор Азербайджана меняет интервал расчета звонков

2017-07-07 10:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана - ООО Azercell Telecom -применит новый интервал расчета для звонков в рамках тарифных планов фактурной линии, говорится в сообщении ООО, опубликованном в пятницу в официальной печати.

В сообщении отмечается, что 60-секундный интервал тарификации будет применяться на звонки внутри страны в рамках тарифных планов "Bisnes-20" и "Bisnes-16", а 30-секундный интервал тарификации в тарифном плане "Bisnes-10".

Интервал расчета для мобильного интернета - 51 килобайт.

Стоимость одного мегабайта интернет- трафика, используемого сверх лимита предложенного в вышеуказанных пакетах, составит 0,025 манатов.

ООО "Azercell Telecom" основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Число абонентов компании насчитывает 4,5 миллиона.

Официальный курс на седьмое июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

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