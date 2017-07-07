Мать армянского солдата: Почему мой сын стал жертвой Армении?

2017-07-07 11:25 | www.oxu.az | 5

Кардиологу призывной комиссии предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о смерти 29 мая 2016 года 19-летнего Сурена Мосияна в одной из военчастей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом Epress.am сообщила адвокат правопреемника военнослужащего Ани Чатинян.

«В призывной комиссии имелся документ, свидетельствовавший о проблемах с сердцем, однако Мосияна не отправили на подробное обследование на основании этого документа, а призвали», - говорит собеседница.

До призыва у молодого человека был ночной энурез и некоторые проблемы с нервами. В период обязательной военной службы у Мосияна постоянно было плохое самочувствие, он обращался в медпункт, где диагностировали острые респираторные заболевания, констатировали повышение температуры.

«Случалось, его госпитализировали или назначали медикаментозное лечение», - сообщила Чатинян.

На 10-ом месяце службы военнослужащий скоропостижно скончался. Исходя из тайны предварительного следствия, других подробностей адвокат сообщать не стала.

Семья Мосияна - мать, младшая и старшая сестры - живут в городе Арташат.

Ранее мать Анжела Мосиян сообщила Hraparak.am, что посетила воинскую часть сына, беседовала с солдатами и командирским составом. Так, выяснилось, что в день смерти, в 18:00, у Сурена ухудшилось самочувствие, но медпомощь ему не оказывали вплоть до 22:00, более того, отвели на боевую позицию, где он умер от инсульта.

«Я буду бороться до конца жизни, чтобы получить ответ на вопрос: почему убили моего сына? Почему мой Сурен стал жертвой Армении?», - заявила она.

Н.О.

