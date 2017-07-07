В Баку прошла фотовыставка, посвященная Фриде Кало и Диего Ривере (ФОТО)

2017-07-07 10:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/- В Баку состоялась фотовыставка, посвященная самой экстравагантной и обсуждаемой паре в истории мексиканского искусства – всемирно известным художникам - Фриде Кало и Диего Ривере.

На выставке под названием «Улыбка посреди пути», организованной посольством Мексики в Баку, посетителям были представлены избранные фотографии, рассказывающие о жизни этих выдающихся художников от рождения до смерти, в том числе фотографии из их семейного архива. Выставка состоялась в день рождения Фриды Кало.

Данная выставка уже проводилась во многих странах мира, однако в Баку представлена впервые.

Выступивший на мероприятии посол Мексики в Баку Родриго Лабардини рассказал о жизни и творческой деятельности четы Кало- Ривере и отметил их большой вклад в культуру Мексики и всего мира.

По его словам, проведение подобных культурных мероприятий помогает народам Азербайджана и Мексики лучше узнать друг друга, наладить связи, и тем самым способствует развитию двустороннего сотрудничества.

Фрида Кало (1907 —1954) наиболее известна автопортретами. Художественный стиль Фриды Кало иногда характеризуют как наивное искусство фолк-арт или сюрреализм. На ее творчество большое влияние оказали мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки.

Диего Ривера (1886 —1957) —живописец, муралист, политический деятель левого толка. Одна из главных тем в творчестве Риверы — фольклорные сюжеты, верования и обычаи народа Мексики, а также революционное движение в стране. Среди его работ можно отметить фреску в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке, росписи отеля «Прадо» в Мехико, росписи министерств просвещения и здравоохранения и Национального дворца в Мексике, росписи института искусств в Детройте и т.д.

(Автор: Елена Косолапова)