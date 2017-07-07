На территории Азербайджана сохранится ветреная погода, возможны ливни, град

2017-07-07 12:37 | www.apa.az | 4

8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Ночью и утром местами на полуострове ожидаются дожди, грозы. Подует временами порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24°, днем 27-32°, в Баку ночью 21-23°, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 75-85%, днем - 50-60%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 22-23°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу относительно прохладная температура благодаря холодному ветру хазри на Абшеронском полуострове благоприятно повлияет на метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются грозы дожди. Местами возможно выпадет град. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 31-36°, в горах ночью 11-16°, днем 20-25° тепла.