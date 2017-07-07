Боб Дилан получит Нобелевскую премию в ближайшие выходные

2017-07-07 11:39 | www.oxu.az | 5

Американский музыкант Боб Дилан получит Нобелевскую премию в ближайшие выходные, заявила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус в своем блоге.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.

По словам Даниус, через несколько дней Дилан приедет в Стокгольм, где даст два концерта.

«Шведская академия очень ждет уикенда», - рассказала постоянный секретарь. По ее словам, представители академии придут на одно из выступлений Дилана.

Даниус также отметила, что традиционной речи нобелевского лауреата не будет. «У академии есть основания полагать, что записанная версия будет отправлена позже», - добавила она.

Постоянный секретарь уточнила, что на вручении диплома и медали будут присутствовать только сам Дилан и представители академии, согласно пожеланию музыканта. Встреча пройдет без журналистов.

Ранее сообщалось, что в нобелевской речи Дилана нашли заимствования с сайта для студентов.

A.C.

