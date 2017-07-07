Взрыв в шахте в России: Есть погибшие

2017-07-07 11:46 | www.oxu.az | 4

Три человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва метана в шахте рудника «Заполярный» в Норильске, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Седьмого июля около 10 утра в шахте рудника «Заполярный» Заполярного филиала компании «Норникель» при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями «Заполярной строительной компании» произошел взрыв. По предварительной информации, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. На месте взрыва, по предварительным данным, погибли три работника, несколько получили травмы», - говорится в сообщении компании «Норникель».

Весь персонал эвакуирован из шахты на поверхность.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю, после хлопка на шахте пропали четыре шахтера, еще 123 эвакуированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Н.О.