В Турции обезврежено около ста членов РПК

2017-07-07 11:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ВС Турции в течение недели обезвредили в юго-восточных провинциях страны около ста членов террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, трое ликвидированных членов РПК были лицами, ответственными за осуществление диверсий в юго-восточных провинциях.

В рамках операции также ликвидированы склады боеприпасов.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu