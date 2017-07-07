В Турции обезврежено около ста членов РПК
2017-07-07 11:14 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - ВС Турции в течение недели обезвредили в юго-восточных провинциях страны около ста членов террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.
Согласно сообщению, трое ликвидированных членов РПК были лицами, ответственными за осуществление диверсий в юго-восточных провинциях.
В рамках операции также ликвидированы склады боеприпасов.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu