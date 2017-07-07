Новое заявление МГ ОБСЕ о провокации Армении – кто и что заставило посредников жестко выступить против поведения агрессора?

2017-07-07 11:34 | www.trend.az | 5

Эльмира Таривердиева

В то время как весь мир с ужасом увидел фотографии крошечной азербайджанской девочки, убитой армянскими солдатами, первое заявление Минской группы ОБСЕ, мягко говоря, обескураживало своим общим подходом и дежурным содержанием с призывами к обеим сторонам воздержаться от дальнейшей эскалации и сочувствием жертвам армянской агрессии.

Однако по прошествии трех дней посредники вдруг сделали достаточно жесткое заявление, в котором назвали обстрел ВС Армении азербайджанского села провокацией, которая направлена на подрыв переговоров.

Это абсолютно прозрачное замечание понятно всем, Армения действительно не гнушается ничем, в том числе убийствами мирных граждан, чтобы оттянуть принятие реальных решений, направленных на изменение статус-кво. Мы много раз писали о причинах: нагорно-карабахский конфликт - это единственное оправдание нахождения у власти бывших карабахских генералов во главе с Сержем Саргсяном, малообразованных, коррумпированных и дрожащих за свою шкуру людей, которые бьют себя в грудь лишь при упоминании оккупации чужих территорий. Как только конфликт решится, Саргсян и его компания слетят со своих постов, а это значит, что сегодня они отдают приказы, чтобы продлить оккупацию на долгие годы.

Желание Еревана потянуть время и нежелание начинать действовать в направлении переговоров заставило в последнее время все международные институты и всех посредников в один голос призывать Ереван к субстантивным, то есть конкретным переговорам, а не протокольным встречам, как это выгодно Еревану.

Но почему посредники вдруг назвали вещи своими именами и назвали поведение Арменией провокацией? Дело в том, что убийство ребенка - это всегда чуть больше, чем просто гибель мирных граждан, хотя, конечно, ужасны все эти события. Однако именно гибель маленькой девочки заставила мир, наконец, во весь голос возмутиться произволу, который творят оккупационные армянские войска на захваченных территориях Азербайджана, пока посредники из года в год продолжают миролюбиво и вяло призывать стороны конфликта к переговорам.

Шквал заявлений от самых влиятельных международных институтов, политиков, публикации в зарубежной прессе, акции протеста людей по всему миру против военного преступления армян в отношении мирных граждан - все это сделало свое дело и МГ ОБСЕ поняла, что не сможет в этот раз ограничиться общими словами, так как весь мир уже определил истинного преступника.

Сыграло свою роль и то, что представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик посетил место преступления, совершенного ВС Армении, группа военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, и представителей иностранных средств массовой информации посетила село Алханлы, где они воочию убедились в отсутствии огневых точек и подразделений Вооруженных сил Азербайджана, чем оправдывались армяне. Все это, конечно, также сыграло свою роль в том, чтобы, наконец, сопредседатели вынесли справедливый вердикт агрессору, назвав его действия провокацией!

К сожалению, пока международное сообщество не предпримет реальных действий и не заставит в буквальном смысле Ереван вывести свои войска с территорий Азербайджана, стычки и кровопролитие будут продолжаться. Только пока этот процесс заработает, с азербайджанской стороны от линии соприкосновения войск будут продолжать жить простые люди, а с армянской стороны - стоять военные, которые будут продолжать стрелять по гражданским, в том числе и по детям, каждый раз, когда Саргсян испугается за свое кресло…

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend