Епископ Лос-Анджелеса направил открытое письмо президенту Армении в связи с убийством 2-летней Захры

2017-07-07 12:54 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, копия письма была отправлена в Генконсульство Азербайджана.

Х. К. Мендез подчеркнул, что продолжение оккупации армянской стороной территорий Азербайджана является основной причиной страданий сотен тысяч азербайджанцев, которые в результате этой оккупации были изгнаны со своих родных земель и лишены всего, что имели. Он отметил, что пока эта оккупация и несправедливость будут продолжаться, еще больше людей будут страдать и становиться жертвами этого трагического конфликта.

Мендез довел до сведения президента Армении, что убийство невинных гражданских лиц противоречит не только нормам международного права, но и основным принципам христианства. Епископ выразил надежду, что Армения и ее руководство, гордящиеся тем, что они христиане, должны понимать необходимость соблюдения христианских заповедей.

Х. К. Мендез обратился к президенту Армении от своего имени лично и от имени Межрелигиозного совета Лос-Анджелеса, который объединяет различные действующие религии в Лос-Анджелесе, потребовал от него резко осудить это преступление, установить и наказать совершивших это убийство.