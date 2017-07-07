Мощный пожар в Агсу: Есть пострадавшие – ФОТО

2017-07-07 12:07 | www.oxu.az | 4

В Агсуинском районе произошел мощный пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Гюрджюван.

Грузовой автомобиль марки «Урал», принадлежащий одному из жителей села, коснулся высоковольтной линии электропередач.

В результате возникло короткое замыкание и автомобиль загорелся. Пламя перекинулось на находившиеся поблизости два жилых дома. Местные жители смогли предотвратить распространение огня, но грузовик сгорел.

В результате пожара вынужденный переселенец из Лачынского района Хафиз Аббасов получил ожоги различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

З.Г.