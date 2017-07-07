Актер из сериала «Vicdan haqqı» госпитализирован

2017-07-07 12:12 | www.oxu.az | 6

Актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный артист Ильхам Гусейнов, исполнивший роль Имрана в сериале «Vicdan haqqı» сегодня утром был доставлен в больницу.

Как передает Oxu.Az, актер, страдающий артрозом, будет прооперирован в хирургическом корпусе Азербайджанского медицинского университета.

Ильхам Гусейнов рассказал Oxu.Az, что сначала перенесет операцию на правом тазобедренном суставе, а потом на левом.

Айтен Садыгзаде

