Ненависть в обществе Армении - основная часть идеологии военно- политического руководства страны - Хикмет Гаджиев (версия 2)

2017-07-07 11:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Одним из главных принципов международного права является отказ от элементов ксенофобии и ненависти, сказал журналистам в пятницу официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«К сожалению, после событий 4 июля - обстрела вооружёнными силами Армении села Алиханлы Физулинского района вместо извинений и раскаяния в обществе Армении и со стороны руководства этой страны прозвучали выражения, полные ненависти к Азербайджану», - сказал Гаджиев.

Это является основной частью идеологии, проводимой военно-политическим руководством Армении - идеологии ненависти, сказал он.

Гаджиев отметил, что проводится всесторонний мониторинг СМИ, медиа-пространства и социальных сетей Армении. Постоянные представительства Азербайджана в ООН и ОБСЕ доведут результаты мониторинга до сведения международных организаций и общественности, сказал он.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.