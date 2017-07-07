Международный аэропорт Гейдар Алиев увеличил пассажиропоток почти на треть

2017-07-07 11:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1,69 миллиона пассажиров, что на 31 процент превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает в пятницу пресс-служба аэропорта.

Только в июне было обслужено 322 тысячи пассажиров, и это является самым большим показателем впервые с 2014 года по общему числу и с 2012 года – по показателю роста.

За первое полугодие текущего года на долю национального авиаперевозчика "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) пришлось 960 тысячи пассажиров, из которых 252 тысячи было перевезено на внутренних рейсах.

На международные рейсы пришлось 85 процента пассажиров (свыше 1,43 миллиона). 49,2 процента от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 50,8 процента – на иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент из бакинского аэропорта выполняются рейсы в 53 аэропорта 50 разных городов.

В июне в Баку начала выполнять полеты из Красноярска российская авиакомпания IEAERO. С сентября текущего года ожидаются полеты азербайджанской бюджетной авиакомпании ButaAirways.

Также с июля этого года регулярные рейсы также в аэропорт Габалы начала выполнять авиакомпания FlyDubai.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысячи квадратных метров.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория "4 Звезды" от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.