МИД Беларуси выразило соболезнования семье убитого армянами в Физули ребенка

2017-07-07 13:07 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом говорится в распространенном МИД Беларуси заявлении в связи с гибелью в результате артобстрела ВС Армении 4 июля села Алханлы Физулинского района Сахибы Гулиевой и ее 2-летней внучки Захры Гулиевой.

Сообщается, что Беларусь надеется на прекращение кровопролития: «Безусловно, мы сожалеем о жертвах среди мирного населения и соболезнуем семьям погибших, среди которых был и ребенок. Надеемся на прекращение кровопролития и вновь выступаем за то, чтобы все вопросы решались исключительно путем диалога за столом переговоров».