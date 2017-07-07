Прогноз погоды на выходные

2017-07-07 12:19 | www.oxu.az | 3

Наблюдаемые в Баку погодные условия сохранятся до 8 июля.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, 8 июля ночью и утром в столице и на полуострове местами возможны дожди:

«9 июля в столице северо-западный ветер сменится умеренным юго-восточным ветром. Температура воздуха днем составит 30-34 градуса тепла».

По словам Г.Мамедовой, в следующие два дня в регионах временами возможны дожди:

«Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит 31-36 градусов».

По ее словам, в настоящее время температура воздуха на территории страны находится в пределах нормы.

A.M.

