Беларусь призывает страны ОБСЕ восстанавливать доверие в регионе путем диалога

2017-07-07 11:48 | www.trend.az | 4

Беларусь призывает страны ОБСЕ восстанавливать доверие в регионе путем взаимоуважительного диалога. Об этом сегодня на заседании общего комитета по политическим вопросам и безопасности на сессии ПА ОБСЕ в Минске заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Болеслав Пирштук, передает Белта.

Летняя сессия ПА ОБСЕ, которая проходит в Минске 5-9 июля, посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. "Восстановление доверия невозможно без взаимоуважительного диалога. Принципиально вовлечь в него все 57 государств-участников. В противном случае мы рискуем вернуться к предыдущим переговорным форматам, несущим отпечаток блокового подхода", - сказал Болеслав Пирштук. В качестве примера эффективного объединения усилий он привел деятельность ОБСЕ в сфере противодействия транснациональным угрозам.

Спикер выразил обеспокоенность тем, что сейчас вместо укрепления доверия и диалога в регионе ОБСЕ множатся разделительные линии, происходит наращивание военных потенциалов, что ведет к неизбежному росту напряженности. "Мы так и не избавились от синдрома холодной войны и не смогли до конца уйти от блокового мышления. В международных отношениях по-прежнему доминирует право силы и санкционное мышление. Идет деградация с таким трудом выстроенной архитектуры европейской безопасности", - констатировал Болеслав Пирштук.

Для того чтобы выйти из этой ситуации, по его словам, необходимо снизить градус конфронтации, не допускать раскручивания спирали гонки вооружений и работать над повышением взаимного доверия в военной сфере.

Беларусь приветствует решение об учреждении в ПА ОБСЕ Комитета по противодействию терроризму. Болеслав Пирштук также призвал депутатов поддержать российскую резолюцию, которая касается борьбы с терроризмом.

Белорусская сторона предложила свои поправки в резолюцию, которая обсуждалась сегодня на заседании общего комитета по политическим вопросам и безопасности на сессии ПА ОБСЕ. Они касались развертывания структурированного диалога о нынешних и будущих вызовах в регионе организации. Поправки были одобрены парламентариями.

Повестка сессии складывается из докладов трех общих комитетов: по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Резолюции, принятые по итогам дискуссий, лягут в основу Минской декларации, в которой будут сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на встающие перед ним актуальные вызовы и угрозы.