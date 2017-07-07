Изменены даты и места проведения игр «Интера» и «Зиря»

2017-07-07 13:15 | www.apa.az | 4

Потому что согласно календарю все 3 наши команды – «Габала», «Зиря» и «Интер» должны были проводить первую игру дома. Но футбольная организация континента приняла решение о том, что «Зиря» проведёт первую встречу на выезде. Столичный клуб, находящийся в Люксембурге сегодня пройдёт восстановительную тренировку, а затем поедет в Румынию для участия в первой игре с «Астрой». До матча, который состоится 13-го июля, команда будет тренироваться именно в этой стране.

О том, что «Габала» примет 13-го июля польскую «Ягеллонию» на стадионе посёлка «8-й километр» в Баку было известно заранее и в этом плане не произведено никаких изменений.

«Интер» примет своего соперника во II раунде «Фолу» на «Далга Арене» в Баку. Но во избежание накладки с матчем «Габалы» столичный клуб сыграет не 13-го июля, а на день раньше.

«Интер» и «Габала» проведут ответный матч 20-го июля в гостях, а «Зиря» в этот же день сыграет дома.

Отметим, что представитель нашей страны в Лиге чемпионов «Карабах» проведёт первую игру с грузинским «Самтредиа» в рамках II квалификационного раунда 11-го июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.