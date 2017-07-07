МИД: Военно-политическое руководство Армении насаждает ненависть

2017-07-07 12:33 | www.oxu.az | 3

«Одним из главных принципов современного международного гуманитарного права является недопущение ксенофобии и привития ненависти в обществе».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он с сожалением отметил, что после произошедших в Алханлы событий армянская общественность и государство, вместо того, чтобы принести извинения и осудить подобного рода действия, делают полные ненависти заявления:

«Это является составной частью идеологии ненависти, которую на протяжении долгих лет в армянском обществе насаждает военно-политическое руководство этой страны.

В Армении такие лица, как Мелконян, Нжде объявляются национальными героями этой страны, в отношении Азербайджана и соседних стран прививается ненависть, что является наглядным доказательством наличия в обществе ксенофобии.

Представительство Азербайджана при институтах ООН в Женеве доведет до сведения международного сообщества в Совете по правам человека ООН и других соответствующих структурах факты нарушения Арменией международного гуманитарного права и ведения политики ненависти».

Н.О.

