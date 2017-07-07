Нидерланды объявили персоной нон-грата вице-премьера Турции

2017-07-07 12:40 | www.oxu.az | 4

Руководство Нидерландов объявило персоной нон-грата вице-премьера Турции Тугрула Тюркмеша, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Данное решение было принято в связи с планами Тюркмеша посетить приуроченную к годовщине попытки военного переворота в Турции церемонию, которую организуют проживающие в стране турки.

Власти отметили, что присутствие Тюркмеша и других представителей турецкого правительства нежелательно в связи с текущим состоянием отношений между государствами.

Н.О.