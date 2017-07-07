Трамп заявил, что с "нетерпением ждет" встречи с Путиным

2017-07-07 12:04 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным, на саммите G20 в Гамбурге, передает РИА Новости.

"Я с нетерпением жду всех встреч с мировыми лидерами, в том числе своей встречи Владимиром Путиным. Есть много тем для обсуждений", — написал американский лидер на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

Встреча президентов США и РФ состоится на "полях" саммита G20 в Гамбурге. Она начнется в 16.45 и продолжится около получаса, как сообщили ранее в Белом доме. Ожидается, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику.