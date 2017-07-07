Французская полиция расселила лагерь, где жили 2,5 тысячи мигрантов

2017-07-07 12:06 | www.trend.az | 3

Парижская полиция утром в пятницу эвакуировала на севере Парижа лагерь мигрантов, в котором проживали около 2,5 тысячи человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Для эвакуации обитателей лагеря местные власти выделили 60 автобусов, чтобы перевезти людей в другие места проживания в столичном регионе Франции. В частности, некоторым мигрантам предстоит коротать лето в школьных спортзалах, на время каникул переоборудованных для других нужд.

Как отмечает агентство, "власти ожидали, что переместят 1,6 тысячи мигрантов", однако представитель местных властей Франсуа Равье заявил, что эвакуация коснулась "по меньшей мере 2,5 тысячи человек".

Операция, проводившаяся утром в пятницу, стала 34-м подобным мероприятием в Париже за последние два года. В рамках прошлого расселения этого же лагеря в начале мая, было переселено 1,6 тысячи мигрантов.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Во вторник Международная организация по миграции (МOM) сообщила, что с начала текущего года в Европу через Средиземное море уже прибыли более 263 тысяч беженцев, причем более 100 тысяч из них — в Италию.