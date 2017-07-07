В Гамбурге начался саммит G20

2017-07-07 12:46 | www.oxu.az | 5

В Гамбурге стартовал саммит «большой двадцатки».

Как передает Oxu.Az, саммит начался с церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств - участников «Группы двадцати».

«Двадцатка» проходит в выставочном комплексе Гамбурга «Мессе», который снискал себе всемирную славу удобного места для проведения международных конгрессов и ярмарок. «Мессе» расположен в самом центре Гамбурга и обладает современной инфраструктурой.

Расположение комплекса в центре города приносит немало неудобств горожанам в эти дни. Из-за присутствия мировых лидеров приняты дополнительные меры безопасности, передвижение в центре города сильно ограничено. В частности, перекрыты улицы для проезда городского транспорта.

На улицы Гамбурга выведены бронетранспортёры и водометы.

Кроме того, происходят постоянные столкновения полиции с антиглобалистами. По данным полиции, в результате пострадали уже 111 сотрудников органов правопорядка.

На саммите в Германии собрались лидеры 19 стран, Бразилию в этом году представляет министр финансов. Кроме того, на саммит в Гамбург приглашены председатель правительства Испании и премьер-министр Сингапура, лидеры Нидерландов и Норвегии, Вьетнама, Сенегала, Гвинеи.

На встрече на высшем уровне ожидается присутствие руководителей ключевых международных организаций - ООН , Всемирного банка, ВТО , МВФ, ВОЗ и тд.

Н.О.