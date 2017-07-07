Завтра будет дождливо

2017-07-07 12:53 | www.oxu.az | 4

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами на полуострове ожидаются дожди, грозы. Будет дуть переменчивый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 27-32, в Баку ночью 21-23, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 75-85%, днем - 50-60%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана – 22-23, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, относительно прохладная температура благодаря холодному ветру хазри на Абшеронском полуострове благоприятно повлияет на метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются грозы дожди. Местами, возможно, выпадет град. Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-24, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

A.M.

