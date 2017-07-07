В Нью-Йорке у Trump Tower задержали вооруженного ножами мужчину

2017-07-07 12:08 | www.trend.az | 4

Мужчина с метательными ножами и в пуленепробиваемом жилете был задержан в Нью-Йорке при попытке попасть в небоскреб Trump Tower, передает РИА Новости со ссылкой на издание New York Daily News.

По данным издания, в четверг днем 52-летний Адамс Бенитез (Adames Benitez) вошел в здание и был остановлен агентам Секретной службы. Как сообщили в полиции, мужчина сказал, что является одним из сенаторов и хочет встретиться с дочерью президента США Иванкой Трамп. Также он заявил, что является владельцем здания.

Как пишет издание, при обыске у мужчины были найдены два метательных ножа и поддельное удостоверение личности.

По словам полиции, задержанный мужчина был направлен в больницу для проверки его психического состояния. Также ему были предъявлены обвинения в хранении оружия и поддельных документов.