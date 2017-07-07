News Blaze: Не предпринимая мер против Армении, международные организации выступают в качестве защитников агрессора

2017-07-07 12:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Совершенное армянскими ВС 4 июля убийство азербайджанских гражданских лиц еще раз подтверждает террористический характер армянского государства, пишет израильский активист Нурит Гринджер в статье, опубликованной изданием News Blaze.

«Конфликт между Арменией - сторонницей войны - и Азербайджаном, который стремится к миру, имеет долгую и уродливую историю. Армения систематически и целенаправленно атакует гражданское население Азербайджана, проживающее в густонаселенных районах, прилегающих к линии фронта между двумя странами», - пишет автор.

Совершение Арменией гнусных провокаций, направленных на убийство мирных жителей, в том числе детей, является военным преступлением, говорится в статье.

«Эти продолжающиеся преднамеренные нападения на азербайджанское гражданское население и гражданскую собственность представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права и прав человека. Безусловно, Азербайджан неоднократно доводил факты этого конфликта до сведения международного сообщества. Незаконное присутствие вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана является основной причиной напряженных и военных инцидентов на линии фронта», - пишет Гринджер .

Документы, принятые международными организациями в отношении армянской оккупации Нагорного Карабаха, не были реализованы, и вдохновленная тем фактом, что на нее не налагаются санкции за оккупационную политику, Армения продолжает совершать кровавые преступления против этнических азербайджанцев, говорится в статье.

В этом случае международные организации выступают в качестве защитников агрессора-Армении, и предоставляют ей фактическую поддержку, пишет Гринджер.

«За убийство 18-месячной Захры Армения и ее сторонники из международного сообщества должны предстать перед судом. Международные институты должны принять реальные меры для прекращения армянской оккупации и установления мира в регионе. Бесконечным конфликтам нет места в цивилизованном мире», - пишет автор.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)