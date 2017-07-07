Епископ Лос-Анджелеса отправил письмо Саргсяну в связи с убийством 2-летней Захры

2017-07-07 12:55 | www.oxu.az | 5

Епископ Лос-Анджелеса Хуан Карлос Мендес отправил письмо президенту Армении Сержу Саргсяну письмо в связи с гибелью жителей Алханлы Физулинского района Сахибы Гулиевой и ее 2-летней внучки Захры Гулиевой в результате обстрела армян 4 июля. Копия письма была направлена в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

В письме Х.К.Мендес отмечает, что в результате продолжения оккупации и несправедливости все больше людей будут страдать и становиться жертвами этого трагического конфликта.

Епископ Мендес привел цитату из Библии – «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо Я не оправдаю беззаконника» (Исход 23:7). Он напомнил, что гордящаяся своим христианством Армения и ее руководство не соблюдают основные принципы этой религии.

Н.О.

