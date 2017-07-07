В Азербайджан на отдых приехали королевские семьи

2017-07-07 13:00 | www.oxu.az | 5

Королевские семьи стран Персидского залива облюбовали себе для отдыха Габалу – горный лесистый регион Азербайджана и «рай для любителей природы».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, TradeArabia пишет, что Габала популярна у знатных арабов и летом, и зимой.

Издание отмечает, что Азербайджан стал новым горячим местом в целом для всех арабских путешественников благодаря своей культуре, халяльной пище, гостеприимным людям, музыке и истории.

TradeArabia пишет, что в Азербайджане множество доступных точек для отправления культа. Имеются отдельные бассейны и пляжные зоны для мужчин и женщин, где не продается алкоголь.

Азербайджан делает ставку на свою безопасность, близость к Ближнему Востоку, сходство культур, природу, побережье Каспийского моря, чтобы привлечь больше посетителей.

«Основополагающая вещь, которую ищет турист при выборе места назначения, – это мир и безопасность. Только после этого путешественники смотрят на услуги, качество и цены», - сказал Рашид аль-Нури, глава представительства министерства культуры и туризма Азербайджана в странах Персидского залива.

A.M.