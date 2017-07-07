Азербайджанские дипломаты посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)

2017-07-07 12:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Коллектив министерства иностранных дел Азербайджана под руководством министра Эльмара Мамедъярова в пятницу в связи с отмечаемым сегодня Днем дипломатии посетил в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложил к его могиле венок.

Глава МИД и сотрудники ведомства также почтили память академика Зарифы Алиевой, возложили венок к ее могиле.

Затем сотрудники МИД посетили Аллею шехидов.