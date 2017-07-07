Подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве Кыргызстана и КНР

2017-07-07 12:24 | www.trend.az | 5

7 июля состоялось подписание четырех двусторонних документов о сотрудничестве Кыргызстана и Китая в области сельского хозяйства и ветеринарии, передает агентство Кabar. Церемония прошла в Доме Правительства в рамках встречи Премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с министром Главного управления КНР по надзору за качеством товаров, инспекции и карантину Чжи Шупинга.

По итогам переговоров подписаны следующие документы:

- Протокол между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и Главным государственным управлением КНР по контролю качества товаров, инспекции и карантину о фитосанитарных требованиях к ягодам свежей вишни, экспортируемой в Китайскую Народную Республику.

- Протокол между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики и Главным государственным управлением КНР по контролю качества товаров, инспекции и карантину о карантинно-санитарных требованиях к семейству лошадиных, вывозимых с территории Кыргызстана в Китай.

- Протокол между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики и Главным государственным управлением КНР по контролю качества товаров, инспекции и карантину о карантинно-санитарных требованиях к убойным животным семейства лошадиных, вывозимых с территории Кыргызстана в Китай.

- Меморандум о взаимопонимании между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики и Главным управлением КНР по контролю качества, инспекции и карантину по сотрудничеству в сфере ветеринарии и фитосанитарии.

С кыргызской стороны документы подписали министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев и директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики Калысбек Жумаканов.