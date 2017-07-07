В Москве задержан убийца азербайджанцев

2017-07-07 13:16 | www.oxu.az | 4

Активный участник действовавшей в 90-ые годы ореховско-медведковской оргпреступной группировки Александр Шарапов несколько часов назад был задержан в одной из деревень во Владимирской области и доставлен в Москву к следователю.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, об этом заявила официальный представитель столичного Главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам, он был объявлен в федеральный и международный розыск еще в 2001 году, и тогда же был заочно арестован по подозрению в совершении тяжких преступлений.

«Шарапов, по имеющимся у следствия данным, с 1994 по 2001 годы совершил убийства пяти лиц на территории Москвы и Московской области. Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ», - подчеркнула Иванова.

Представитель столичного главка СКР подчеркнула, что расследование уголовного дела в отношении участников «ореховской» и «медведковской» группировок, совершивших в начале 90-х ряд убийств и других особо тяжких преступлений, активно продолжается. В состав этого преступного сообщества входило более 30 лиц, в отношении большинства из них в период с 2004 года по настоящее время вынесено уже более 12 обвинительных приговоров.

Члены группировки проявляли особую жестокость к азербайджанцам, занимавшимся торговлей и частным извозом возле станций метро «Орехово», «Домодедово», «Каширская», «Кантемировская», «Царицыно», убив несколько наших соотечественников. Они отобрали у азербайджанцев несколько торговых точек, а c большинства брали долю.

З.Г.