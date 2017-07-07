Лидеры БРИКС призвали мировое сообщество выполнить Парижское соглашение

2017-07-07 12:27 | www.trend.az | 4

Страны БРИКС призвали международное сообщество совместно выполнить Парижское соглашение по климату и оказать помощь развивающимся странам для урегулирования связанных с его выполнением проблем, говорится в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их встречи в Гамбурге на полях саммита G20, передает РИА Новости.

Между странами "двадцатки" есть существенные разногласия по вопросам климата, которые усугубились после решения США выйти из Парижского соглашения. Президент США Дональд Трамп обосновал это решение тем, что оно было "крайне нечестным" по отношению к Америке и могло нанести ущерб американским экономическим интересам, а кроме того, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

"Мы призываем международное сообщество к совместному выполнению Парижского соглашения об изменении климата в соответствии с принципами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая такие принципы как равенство и общая, но дифференцированная ответственность, а также соответствующие возможности с учётом положения дел в стране", — отмечается в документе.

"Призываем международное сообщество к выполнению обязательств по оказанию финансовой и технической помощи развивающимся странам в урегулировании их проблем, вызванных изменением климата", — говорится в заявлении.

Парижское соглашение по климату уже вступило в силу. Оно определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

Эксперты считают, что Основной проблемой после выхода США из соглашения по климату станет финансирование, поскольку Вашингтон обещал поддержать деньгами многое, в частности, планировали публичное финансирование развивающихся стран.