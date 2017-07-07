Пакистан осудил обстрел армянской армией мирного населения Азербайджана

2017-07-07 13:53 | www.apa.az | 4

Пакистан осудил инцидент, во время которого при обстреле со стороны ВС Армении мирного населения Азербайджана погибли люди, в том числе 2-летняя девочка.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении МИД Пакистана.

«Мы хорошо понимаем испытываемые азербайджанским народом чувства. Так, ВС Индии целенаправленно каждый день обстреливают население Джамму и Кашмира. В результате этого погибают невинные люди, в том числе дети, имуществу мирного населения наносится ущерб», - говорится в заявлении.