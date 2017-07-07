Авария на дороге Баку-Шемаха: Есть жертва

2017-07-07 13:30 | www.oxu.az | 4

На магистральной дороге Баку-Шемаха произошла тяжелая авария.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, на 57-ом километре магистрали автомобиль марки KİA врезался в грузовик «КамАЗ».

В результате погибла пассажир автомобиля – Айнура Керимова 1981 г.р. Ее мать, Сафая Керимова 1956 г.р. и управлявший автомобилем брат получили травмы.

Сообщается, что члены семьи ехали из Габалы в Баку. Причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

A.M.

