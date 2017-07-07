ПА ОБСЕ сожалеет о подрыве ядерных договоренностей России и США

2017-07-07 12:33 | www.trend.az | 4

Члены ПА ОБСЕ отказались исключить из проекта резолюции об укреплении взаимного доверия и сотрудничества в регионе Организации пункт, в котором выражается сожаление в связи с "подрывом соглашений" между США и РФ о сокращении ядерных вооружений, передает РИА Новости.

В пятницу комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности обсуждает в рамках сессии ассамблеи проект резолюции под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", в котором, кроме прочего, выражается сожаление по поводу "подрыва ядерной безопасности и соглашений между США и Российской Федерацией о сокращении ядерных вооружений, включая Соглашение об утилизации плутония, СНВ-3 и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". Делегация РФ выступила за исключение этого пункта проекта.

Как заявил депутат Госдумы Николай Рыжак, вопрос, который затрагивает этот пункт проекта резолюции, "относится к двусторонним отношениям между двумя странами — США и Россией и не входит в компетенцию ОБСЕ". "Но поскольку нас обвиняют в подрыве, Россия была и остается приверженицей договора по СНВ и точно так же является сторонницей ДРСМД… Заявляем, что мы только тогда можем реагировать четко, когда наш партнер по договору соблюдает свои условия, поэтому голословные обвинения США не имеют под собой почвы. Позвольте, две заинтересованные страны сумеют разобраться в этой проблеме. Это находится в правовом поле двух заинтересованных сторон", — отметил Рыжак.

В свою очередь представитель США Джексон Ли, реагируя на слова Рыжака, заявила, что Россия при помощи киберсредств "вмешивалась в демократический процесс в США". "СНВ не развалилось, но тем не менее есть трудности. США не виновны в нарушении. Если вы хотите быть партнерами в деле решения проблемы Северной Кореи, надо подчистить у себя на задворках, но США готовы участвовать в этом", — добавила она.

"Это важное замечание относительно нашей приверженности вопросам ядерной безопасности и сокращения ядерных вооружений в рамках соглашений с Россией и другими государствами", — добавила она.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет.

Президент США Дональд Трамп в опубликованном в середине января интервью британской газете Times заявил, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению. Он также рассказал о возможности достичь с Москвой соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

МИД РФ заявлял, что Москва считает СНВ-3 "взаимополезным инструментом, сбалансированным, не содержащим никаких односторонних уступок кому бы то ни было и реально укрепляющим безопасность сторон". При этом сообщалось, что Россия продолжает предпринимать конкретные шаги по сокращению ядерных арсеналов, а выполнение договора СНВ идет в штатном режиме.