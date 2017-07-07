Христианский религиозный деятель потребовал от президента Армении осудить убийство азербайджанской девочки и наказать виновных

2017-07-07 12:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Христианский епископ из Лос-Анджелеса направил открытое письмо президенту Армении в связи с убийством двухлетней азербайджанской девочки вооруженными силами этой страны.

В своем письме председатель действующей в Лос-Анджелесе организации “Churches in Action” и Межрелигиозного совета города, создатель более 40 церквей в США и в различных странах мира, один из авторитетных христианских религиозных деятелей Калифорнии, епископ Хуан Карлос Мендез отметил, что известие об убийстве мирных жителей Азербайджана, в частности двухлетнего ребенка, в день, когда в США отмечали День независимости, его глубоко потрясло.

Продолжение в различных регионах мира зверств в отношении мирных граждан, превращение этого в некоторых местах в ежедневную норму абсолютно недопустимо, отметил религиозных деятель.

Мендез от имени Межрелигиозного совета Лос-Анджелеса, который объединяет представителей различных религий, и лично от своего имени потребовал от президента Армении осудить это преступление и наказать виновников.

Продолжение Арменией оккупации азербайджанских территорий является главной причиной боли и страданий сотен тысяч азербайджанцев, отметил Мендез в письме Сержу Саргсяну.

Епископ призвал Армению и ее руководство, гордящиеся своим христианством, осознать ответственность перед христианскими принципами и соблюдать их.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)